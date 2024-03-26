İsveç, Beşiktaşlı Ernest Muçi'yi üzdü!
Beşiktaşlı Ernest Muçi'nin formasını giydiği Arnavutluk, hazırlık maçında karşılaştığı İsveç'e 1-0 mağlup oldu.
İsveç, hazırlık karşılaşmasında konuk ettiği Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti.
ERNEST MUÇİ FORMA GİYDİ
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 62. dakikada Gustaf Nilsson kaydetti.
Arnavutluk'ta, Ernest Muçi 83. dakikada oyuna dahil oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?
- TFF'den 'kayyum' iddialarına yanıt!
- Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
- 'Belediye sayımızı 28’e çıkaracağız'
- Tunç Soyer'den Özgür Özel'e gönderme
- Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- Erdoğan'dan DEM'e çağrı
- DNA sonuçlarında 'aile içi ilişki' patlaması!
- Cami imamı tecavüz iddiasıyla tutuklandı
- 'Devlet hepinizi oyar'