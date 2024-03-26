İsveç, Beşiktaşlı Ernest Muçi'yi üzdü!

Beşiktaşlı Ernest Muçi'nin formasını giydiği Arnavutluk, hazırlık maçında karşılaştığı İsveç'e 1-0 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 00:00
İsveç, Beşiktaşlı Ernest Muçi'yi üzdü!
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İsveç, hazırlık karşılaşmasında konuk ettiği Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti.

ERNEST MUÇİ FORMA GİYDİ

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 62. dakikada Gustaf Nilsson kaydetti.

Arnavutluk'ta, Ernest Muçi 83. dakikada oyuna dahil oldu.


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