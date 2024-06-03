Beşiktaş Emlakjet- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Emlakjet, play-off yarı final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.06.2024 - 09:03
Beşiktaş Emlakjet- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Beşiktaş Emlakjet, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 5'ten yayınlanacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan 2 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak seride 2-0 öne geçen Fenerbahçe Beko, deplasmandan da galibiyetle ayrılması halinde finale yükselecek.

Beşiktaş Emlakjet ise karşılaşmayı kazanması halinde durumu 2-1'e getirecek ve seriyi dördüncü maça taşıyacak.


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