Beşiktaş Emlakjet, kendi evinde Darüşşafaka Lassa'yı rahat geçti!
Beşiktaş Emlakjet, Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında kendi evinde ağırladığı Darüşşafaka Lassa'yı 88-72 mağlup etti.
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş Emlakjet, Darüşşafaka Lassa'yı konuk etti.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan maçı siyah-beyazlılar 88-72 kazandı.
İLK MAÇTAN MAĞLUP AYRILMIŞTI
Siyah-beyazlılar, ligin ilk yarısında Darüşşafaka Lassa ile oynadığı karşılaşmadan 64-61 mağlup ayrılmıştı.
Ligde bir sonraki haftasında Beşiktaş, Tofaş'a konuk olacak. Darüşşfaka ise Bursasspor deplasmanına gidecek.
Karşılaşmanın periyot skorları ise şu şekilde:
1.P: Beşiktaş Emlakjet 19 - 17 Darüşşafaka Lassa
2.P: Beşiktaş Emlakjet 24 - 15 Darüşşafaka Lassa
3.P: Beşiktaş Emlakjet 19 - 15 Darüşşafaka Lassa
4.P: Beşiktaş Emlakjet 26 - 25 Darüşşafaka Lassa
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