Beşiktaş Emlakjet, kendi evinde Darüşşafaka Lassa'yı rahat geçti!

Beşiktaş Emlakjet, Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında kendi evinde ağırladığı Darüşşafaka Lassa'yı 88-72 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2024 - 16:11
Beşiktaş Emlakjet, kendi evinde Darüşşafaka Lassa'yı rahat geçti!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş Emlakjet, Darüşşafaka Lassa'yı konuk etti.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan maçı siyah-beyazlılar 88-72 kazandı. 

İLK MAÇTAN MAĞLUP AYRILMIŞTI

Siyah-beyazlılar, ligin ilk yarısında Darüşşafaka Lassa ile oynadığı karşılaşmadan 64-61 mağlup ayrılmıştı.

Ligde bir sonraki haftasında Beşiktaş, Tofaş'a konuk olacak. Darüşşfaka ise Bursasspor deplasmanına gidecek.

Karşılaşmanın periyot skorları ise şu şekilde: 

1.P: Beşiktaş Emlakjet 19 - 17 Darüşşafaka Lassa

2.P: Beşiktaş Emlakjet 24 - 15 Darüşşafaka Lassa

3.P: Beşiktaş Emlakjet 19 - 15 Darüşşafaka Lassa

4.P: Beşiktaş Emlakjet 26 - 25 Darüşşafaka Lassa


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