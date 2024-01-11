CAS'a şikayet etti: Beşiktaş'a bir şokta Tyler Boyd'dan!

Yayınlanma: 11.01.2024 - 17:54

Güncelleme: 11.01.2024 - 17:59

Beşiktaş'a Victor Ruiz'in ardından Tyler Boyd'dan kötü haber geldi. Tyler Boyd, geçmiş dönem alacaklarının ödenmemesi nedeniyle siyah-beyazlıları CAS'a (Spor Tahkim Mahkemesi) şikayet etti.

ABD'li futbolcu davayı kazanırsa Beşiktaş, 1.6 milyon Euro ödeyecek.

Tyler Boyd Beşiktaş'a, 2019 yılında transfer oldu. Siyah-beyazlı formayı 35 maçta terleten kanat oyuncusu, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

VICOR RUIZ'E 2.7 MİLYON EURO ÖDENDİ

Beşiktaş Kulübü'nün 15 Temmuz 2020'de sözleşmesini fesheden İspanyol futbolcu Victor Ruiz'e tazminat ödemesine hükmetti. CAS'ın kararı Siyah-beyazlı kulüpten yapılan şu açıklama ile duyuruldu:

"20 Aralık 2023 Court of Arbitration for Sport - CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) kararına göre, şirketimiz ile kontratını 15 Temmuz 2020 yılında feshetmiş olan profesyonel A takım oyuncusu Victor Ruiz Torre'ye fesih tazminatı olarak 2 milyon 48 bin 538,93 Euro ve Kovid-19 pandemisi dolayısıyla yapılmış olan 270 bin Euro tutarındaki ücret kesintisinin, ilgili dönemleri dikkate alarak hesaplanacak yıllık yüzde 5 faizi de kapsayacak şekilde ödenmesine hükmedilmiştir."