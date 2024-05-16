Beşiktaş Emlakjet - Manisa Büyükşehir Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Emlakjet, Basketbol Süper Ligi play-off turu çeyrek final ilk maçında kendi evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2024 - 11:40
Beşiktaş Emlakjet - Manisa Büyükşehir Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor.

Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş Emlakjet, kendi evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ - MANİSA MAÇI SAAT KAÇTA?

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - MANİSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.

İlk maçın oynanacağı çeyrek final serisinde üç galibiyete ulaşan ekip yarı finale yükselecek.


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