Beşiktaş Emlakjet - Paris Basketball maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Emlakjet, EuroCup A Grubu 17. hafta maçında kendi evinde Paris Basketball ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

AA
Yayınlanma: 30.01.2024 - 11:45
Beşiktaş Emlakjet - Paris Basketball maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup A Grubu 17. hafta maçında Fransa'nın Paris Basketball takımını konuk edecek.

BEŞİKTAŞ - PARİS BASKETBALL MAÇI SAAT KAÇTA? 

BJK Emlakjet Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - PARİS BASKETBALL MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Ligde daha önce play-off turuna çıkmayı garantileyen Beşiktaş Emlakjet, oynadığı maçlarda 9 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlı takım, grupta 5. sırada yer alıyor.

Konuk ekip ise 15 galibiyet ve 1 mağlubiyetle zirvede bulunuyor.

İki takım arasında Paris'te oynanan müsabakayı Beşiktaş Emlakjet 68-63 kazanmıştı.


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