Beşiktaş Emlakjet - Paris Basketball maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş Emlakjet, EuroCup A Grubu 17. hafta maçında kendi evinde Paris Basketball ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup A Grubu 17. hafta maçında Fransa'nın Paris Basketball takımını konuk edecek.
BEŞİKTAŞ - PARİS BASKETBALL MAÇI SAAT KAÇTA?
BJK Emlakjet Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ - PARİS BASKETBALL MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
Ligde daha önce play-off turuna çıkmayı garantileyen Beşiktaş Emlakjet, oynadığı maçlarda 9 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlı takım, grupta 5. sırada yer alıyor.
Konuk ekip ise 15 galibiyet ve 1 mağlubiyetle zirvede bulunuyor.
İki takım arasında Paris'te oynanan müsabakayı Beşiktaş Emlakjet 68-63 kazanmıştı.
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