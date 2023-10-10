Beşiktaş Emlakjet, Prometey'e acımadı!
Beşiktaş Emlakjet, BKT Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında kendi evinde ağırladığı Prometey'i 92-70 mağlup etti.
Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında Beşiktaş Emlakjet, kendi evinde Ukrayna'nın Prometey takımını konuk etti.
Siyah-beyazlı takım, Ukraynalı ekibi 92-70 mağlup etmeyi başardı.
Beşiktaş Emlakjet, ilk hafta deplasmanda karşılaştığı Joventut Badalona'yı 63-62 mağlup etmişti.
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