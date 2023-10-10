Beşiktaş Emlakjet, Prometey'e acımadı!

Beşiktaş Emlakjet, BKT Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında kendi evinde ağırladığı Prometey'i 92-70 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2023 - 22:01
Beşiktaş Emlakjet, Prometey'e acımadı!
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Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında Beşiktaş Emlakjet, kendi evinde Ukrayna'nın Prometey takımını konuk etti.

Siyah-beyazlı takım, Ukraynalı ekibi 92-70 mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş Emlakjet, ilk hafta deplasmanda karşılaştığı Joventut Badalona'yı 63-62 mağlup etmişti. 


Beşiktaş Emlakjet Prometey EuroCup

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