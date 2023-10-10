Resmen açıklandı: Beşiktaş'tan Burak Yılmaz kararı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar takımın teknik sorumluluk görevini Burak Yılmaz'ın üstleneceğini duyurdu.
Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar takımın başında Burak Yılmaz olacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından geçen süreçte Takımımızın Teknik Sorumluluğunu üstlenen Yardımcı Antrenörümüz Burak Yılmaz'ın bugün Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar görevine Futbol A Takımımızın Teknik Sorumlusu olarak devam etmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş, Şenol Güneş'in ayrılığının ardından Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı ilk maçta İstanbulspor'u 2-0 mağlup etmişti.
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