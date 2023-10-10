Beşiktaş'tan TFF'ye stadyum tepkisi: 'Dünyanın en güzel stadı burada'

Beşiktaş, EURO 2032 için kullanılacak stadyumlar arasında Tüpraş Stadyumu'nun olmaması nedeniyle TFF'ye tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2023 - 15:19
Beşiktaş'tan TFF'ye stadyum tepkisi: 'Dünyanın en güzel stadı burada'
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Beşiktaş, sosyal medya hesabından TFF'ye tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı kulüp, TFF'nin EURO2032'de kullanılacak muhtemel stadyumlar arasında Tüpraş Stadyumu'na yer vermemesinin ardından kendi stadyumunun fotoğrafını paylaştı ve "Dünyanın en güzel stadı burada" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, bu paylaşımına TFF'nin hesabını da etiketledi.

 

AHMET NUR ÇEBİ'NİN SÖZLERİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF'nin Olağan Genel Kurulu'nda da bu konuda tepki göstermişti. Çebi, haziran ayındaki genel kurulda, "2032 Avrupa Şampiyonası için adaylık başvurusunu UEFA'ya teslim edilirken dünyanın en güzel stadyumu, bizim stadyumumuz dosyada yer almadı" ifadelerini kullanmıştı.


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