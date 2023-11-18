Beşiktaş Emlakjet sahasında Aliağa Petkim'i devirdi

Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Aliağa Petkimspor'u 66-62 mağlup etti.

DHA
Yayınlanma: 18.11.2023 - 22:03
Beşiktaş Emlakjet sahasında Aliağa Petkim'i devirdi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde Beşiktaş Emlakjet, Aliağa Petkimspor'u evinde 66-62 mağlup etti.

Bu sonuçla Beşiktaş Emlakjet 6 galibiyetini elde ederken, Aliağa Petkimspor ise 3. yenilgisini aldı.

Beşiktaşlı futbolcular Cenk Tosun ve Necip Uysal, karşılaşmayı kenardan izleyerek basketbol takımına destek oldu. 

Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Berk Kurtulmuş

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 15, Egehan Arna 7, Delgado 4, Needham 7, Berkan Durmaz 3, Hammonds 3, Berk Uğurlu 8, Samet Yiğitoğlu 3, Mitchell 7, Yiğit Arslan 7, Kerem Konan 2

Aliağa Petkimspor: Aldridge 10, Thomas 18, Simmons 10, Zoriks 7, Tayfun Erülkü 3, Yunus Emre Sonsırma 3, Mahir Ağva 11, Yavuz Gültekin, Emre Tanışan

1. periyot: 18-19

Devre: 36-36

3. periyot: 49-51


Aliağa Petkimspor Beşiktaş Emlakjet Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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