Beşiktaş Emlakjet sahasında Aliağa Petkim'i devirdi
Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Aliağa Petkimspor'u 66-62 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde Beşiktaş Emlakjet, Aliağa Petkimspor'u evinde 66-62 mağlup etti.
Bu sonuçla Beşiktaş Emlakjet 6 galibiyetini elde ederken, Aliağa Petkimspor ise 3. yenilgisini aldı.
Beşiktaşlı futbolcular Cenk Tosun ve Necip Uysal, karşılaşmayı kenardan izleyerek basketbol takımına destek oldu.
Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi
Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Berk Kurtulmuş
Beşiktaş Emlakjet: Mathews 15, Egehan Arna 7, Delgado 4, Needham 7, Berkan Durmaz 3, Hammonds 3, Berk Uğurlu 8, Samet Yiğitoğlu 3, Mitchell 7, Yiğit Arslan 7, Kerem Konan 2
Aliağa Petkimspor: Aldridge 10, Thomas 18, Simmons 10, Zoriks 7, Tayfun Erülkü 3, Yunus Emre Sonsırma 3, Mahir Ağva 11, Yavuz Gültekin, Emre Tanışan
1. periyot: 18-19
Devre: 36-36
3. periyot: 49-51
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