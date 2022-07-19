Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ı renklerine bağladı

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Emrecan Uzunhan transferi için İstanbulspor'la ve oyuncuyla anlaşma sağlandığını resmen açıkladı. Emrecan Uzunhan transferinin maliyeti belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2022 Salı, 19:39
Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ı renklerine bağladı
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Beşiktaş Kulübü, İstanbulspor'dan savunma oyuncusu Emrecan Uzunhan'ın transferini resmiyete döktü.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, hem İstanbulspor ile hem de oyuncuyla anlaşma sağlandığı belirtildi. 21 yaşındaki futbolcunun 5 yıllık resmi sözleşme imzalayacağı ve 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği aktarıldı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. İstanbulspor Kulübü'ne 2.000.000 Avro + KDV transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için anlaşmaya varılmıştır."

İSTANBULSPOR VEDA ETTİ

İstanbulspor da Emrecan Uzunhan'a veda etti. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"6 sezon altyapımızda, 2 sezon A takımımızda forma giyen ve şampiyonluğumuzda büyük emeği olan Emrecan Uzunhan Beşiktaş'a transfer olmuştur. Emrecan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek İstanbulspor'da 2020'de A takıma yükselen 21 yaşındaki stoper, sarı-siyahlı formayla Spor Toto 1. Lig'de toplam 23 maçta forma giydi.


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