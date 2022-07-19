Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ı renklerine bağladı

19 Temmuz 2022 Salı, 19:39

Beşiktaş Kulübü, İstanbulspor'dan savunma oyuncusu Emrecan Uzunhan'ın transferini resmiyete döktü.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, hem İstanbulspor ile hem de oyuncuyla anlaşma sağlandığı belirtildi. 21 yaşındaki futbolcunun 5 yıllık resmi sözleşme imzalayacağı ve 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği aktarıldı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. İstanbulspor Kulübü'ne 2.000.000 Avro + KDV transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için anlaşmaya varılmıştır."

İSTANBULSPOR VEDA ETTİ

İstanbulspor da Emrecan Uzunhan'a veda etti. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"6 sezon altyapımızda, 2 sezon A takımımızda forma giyen ve şampiyonluğumuzda büyük emeği olan Emrecan Uzunhan Beşiktaş'a transfer olmuştur. Emrecan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek İstanbulspor'da 2020'de A takıma yükselen 21 yaşındaki stoper, sarı-siyahlı formayla Spor Toto 1. Lig'de toplam 23 maçta forma giydi.