Son dakika... Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ı KAP'a bildirdi
Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda oyuncu ve İstanbulspor ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Beşiktaş, Emrecan Uzunhan transferi için oyuncuyla ve kulübü İstanbulspor ile görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.
Siyah-beyazlılar ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak Emrecan, İspanya kampına katılacak.
Sarı siyahlı ekip ile 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlayan Beşiktaş yönetimi, ödeme planı konusunda da uzlaşma sağladı.
İstanbulspor altyapısından yetişen Emrecan, son 2 sezonda A Takım forması giydi. Geride kalan sezon sezon İstanbulspor ile 21 maça çıktı, 1 gol attı.
Emrecan Uzunhan’ın Transferi İçin Görüşmelere Başlandı— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 19, 2022
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