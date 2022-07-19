Son dakika... Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ı KAP'a bildirdi

19 Temmuz 2022 Salı, 14:30

Beşiktaş, Emrecan Uzunhan transferi için oyuncuyla ve kulübü İstanbulspor ile görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.

Siyah-beyazlılar ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak Emrecan, İspanya kampına katılacak.

Sarı siyahlı ekip ile 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlayan Beşiktaş yönetimi, ödeme planı konusunda da uzlaşma sağladı.

İstanbulspor altyapısından yetişen Emrecan, son 2 sezonda A Takım forması giydi. Geride kalan sezon sezon İstanbulspor ile 21 maça çıktı, 1 gol attı.