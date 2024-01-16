Beşiktaş - Eyüpspor maçının ilk 11'leri belli oldu!
Beşiktaş, Türkiye Kupası 5. tur maçında kendi sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 21:00'de başlayacak.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Eyüpspor'u konuk edecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak ve A Spor ekranlarından yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetecek.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanacak takım, son 16 turuna yükselecek.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Zaynutdinov, Umut, Demir Ege, Salih, Gedson, Ghezzal, Rebic, Cenk.
Eyüpspor: Berke, Uğur, Claro, Metehan, Ömer, Bekir, Melih, Seslar, Mete Kaan, Ahmed Kutucu, Mustafa Pektemek.
Siyah-beyazlı takım, 10 kez müzesine götürdüğü Türkiye Kupası'nda bu sezon 5. turdan itibaren mücadele edecek. Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor ise 4. turda Ankara Demirspor'u 3-1 yenerek tur atlamıştı.
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde ikinci maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Portekizli teknik adam ile çıktığı ilk mücadelede VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etmişti.
BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek.
Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamayacak.
Kadro dışı bırakılan Valentin Rosier'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ile Amir Hadziahmetovic de sahada olamayacak.
EYÜPSPOR'DA TEK EKSİK
1. Lig'de liderliği sürdüren Eyüpspor ise Beşiktaş deplasmanından galip ayrılarak kupada üst tura yükselen taraf olmayı hedefleyecek.
Eyüpspor'da maç öncesi tek eksik, milli takıma giden Fredy
En Çok Okunan Haberler
-
- Dolandırıcıların yeni yöntemlerine dikkat
- Desteksiz de önde!
- Gerçek ortaya çıktı
- 'Yaşasın şeriat' sloganları atıldı!
- Emekli maaşlarındaki artış belli oldu!
- Mersin'de katliam gibi kaza!
- Özgür Özel'den İYİ Parti'ye çağrı
- Akşener o ismi engelledi!
- Bahçeli'den 'Can Atalay' çağrısı!
- Zincir marketlerde yeni dönem!