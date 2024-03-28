Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile berabere kaldı!

Beşiktaş, hazırlık maçında Fatih Karagümrük 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların golü Rachid Ghezzal'dan gelirken Fatih Karagümrük'ün golünü Kevin Lasagna kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 18:08
Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile berabere kaldı!
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Beşiktaş, milli maçlar için verilen arada ikinci hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Fatih Karagümrük, 25. dakikada Kevin Lasagna ile öne geçti. Beşiktaş, bu gole 61. dakikada Rachid Ghezzal ile cevap verdi. Maçın geri kalanında karşılıklı ataklar gelişse de maçta başka gol sesi çıkmadı.

Beşiktaş, geçtiğimiz Cumartesi günü Buducnost Podgorica ile de karşılaşmış rakibini 5-1'lik skorla mağlup etmişti.

Siyah-beyazlılar, gelecek maçta 4 Nisan tarihinde RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.


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