Beşiktaş'tan TFF'ye Hüseyin Yücel tepkisi!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, PFDK'ye sevk edilen kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel için TFF'ye tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 18:28
Beşiktaş'tan TFF'ye Hüseyin Yücel tepkisi!
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Beşiktaş Kulübü, PFDK'ye sevk edilen kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel için TFF'ye tepki gösterdiği bir açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ülke futbolunu en ufak bir eleştirel açıklamaya tahammül göstermeden sürekli para cezaları vererek, oyuna katkı sağlayan gönüllülerin tüm eleştiri haklarını bu vesileyle kısıtlayarak yönetmeye çalışan TFF yeni sevkleri açıkladı!

Buna göre TFF, İkinci Başkanımız Hüseyin Yücel'i X hesabından, Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy'un A Milli takımdan Ümit Milli takıma gönderilmesiyle ilgili yaptığı açıklama nedeniyle PFDK'ya sevk etti." ifadeleri kullanıldı.

 


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