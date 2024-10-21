Fenerbahçe duyurdu: 2 oyuncudan kötü haber!

Fenerbahçe, Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'nin sakatlık durumuna dair açıklama yayımladı.

Fenerbahçe duyurdu: 2 oyuncudan kötü haber!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2024 - 16:40

Fenerbahçe, Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'nin sakatlıklarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder'in  sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü (yırtık) tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbol A Takımımızda yaşadıkları sakatlıklar neticesinde MR görüntülenmeleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edilmiştir.

Oyuncularımızın tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır."


Etiketler: #Jayden Oosterwolde #cengiz ünder #fenerbahçe

İlgili Haberler

Fenerbahçe ile yollarını ayırmıştı: Taraftarlar, Ryan Kent için ikiye bölündü!

Fenerbahçe ile yollarını ayırmıştı: Taraftarlar, Ryan Kent için ikiye bölündü!
Fenerbahçe maçı öncesi... Erik ten Hag'dan Mourinho sözleri!

Fenerbahçe maçı öncesi... Erik ten Hag'dan Mourinho sözleri!
Eski hakemler Samsunspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: Golden önce faul var mı?

Eski hakemler Samsunspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: Golden önce faul var mı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler