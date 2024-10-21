Fenerbahçe duyurdu: 2 oyuncudan kötü haber!
Fenerbahçe, Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'nin sakatlık durumuna dair açıklama yayımladı.
Fenerbahçe, Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'nin sakatlıklarıyla ilgili bir açıklama yaptı.
Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü (yırtık) tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel Futbol A Takımımızda yaşadıkları sakatlıklar neticesinde MR görüntülenmeleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edilmiştir.
Oyuncularımızın tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır."
Etiketler: #Jayden Oosterwolde #cengiz ünder #fenerbahçe
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