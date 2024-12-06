Beşiktaşlı yöneticiden flaş Gedson Fernandes itirafı: 'Toplam 27.5 milyon Euro'ya anlaştık ama...'

Yayınlanma: 06.12.2024 - 10:00

Güncelleme: 06.12.2024 - 10:00

Beşiktaş'ta açıklamalarda bulunan yönetim kurulu üyesi Kaan Şakul açıklamalarda bulundu.

Şakul'un Gedson Fernandes ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un ayrılık ihtimali hakkında söyledikleri dikkat çekti.

HT Spor'a konuşan Şakul, şu ifadeleri kullandı:

"Biz transfer dönemi başlamadan önce Gedson ve Zaynutdinov için teklif aldık. 22.5 milyon Euro Gedson'a, 10 milyon Euro Zaynutdinov'a istedik. Zenit'in başkan yardımcısı İstanbul'a geldi. Toplam 27.5 milyon Euro'ya anlaştık. Ama Türkiye'den bir haber çıkıyor, Haberde Gedson'un %50 bonservisi Benfica'da olduğu için Gedson'u 5 milyon Euro'ya verecekmişiz. Adam bunu ciddiye aldı, 2 gün kala transfer yattı."

'ZAYNUTDINOV GİTMEK İSTEMEDİ'

"Zenit, Bakhtiyor Zaynutdinov'u ısrarla istedi, 7.5 milyon Euro kazanacaktık ama Bakhtiyor 'Kesinlikle Rusya'ya gitmek istemiyorum, hocaya kendimi kanıtlamak istiyorum' dedi ve transfer iptal oldu."