UEFA iptal edilen golde hatayı kabul etti!
UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç'in Azerbaycan'ı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada Alexander Isak'ın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. UEFA'nın iptal edilen bu golde VAR'da ofsayt çizgisinin yanlış çizildiğini kabul ettiği iddia edildi.
UEFA Uluslar C Ligi'nde İsveç, 19 Kasım Salı günü oynanan maçta Azerbaycan'ı 6-0 mağlup edip grubunu lider tamamladı. B Ligi'ne yükselen İsveç'in gollerinini dördü Viktor Gyökeres'ten gelirken diğer iki golde ağları Dejan Kulusevski havalandırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısının uzatma dakikalarında Alexander Isak ağları havalandırsa da gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
"UEFA HATAYI KABUL ETTİ"
İsveç basınından Sportbladet'te yer alan haberde UEFA'nın Isak'ın golündeki hatayı kabul ettiği belirtildi.
İptal edilen golde hata olup olmadığıyla ilgili soruya UEFA'nın, "Ofsayt kararı video yardımcı hakemin hatasıydı" yanıtını verdiği belirtildi.
"BU ÇOK KÖTÜ"
Maçın konuşan Alexander Isak, kararın hatalı oldğunu söyledi.
Golcü oyuncu açıklamasında, "Bir çizgi çekiliyor ve tamamen yanlış. Bu çok kötü. İnsanların yanlış kararlar verebileceğini kabul ediyorum ama bu öyle değil" ifadelerini kullandı.
Spor Haberleri
- Dursun Özbek'ten yabancı VAR hakemi açıklaması!
- UEFA iptal edilen golde hatayı kabul etti!
- Fenerbahçe'den Dusan Tadic kararı!
- Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe ve Talisca açıklaması!
- Millilerden Bosna Hersek'te 4 madalya!
- Manchester United'dan Alphonso Davies hamlesi!
- Fenerbahçe Opet, EuroLeague Women'da 5'te 5 yaptı!
- Juan Mata, MLS'te bir ilke imza attı!
- Jasikevicius: 'Oyuncularım beni dinlemeyi bıraktı'
- Alperen Şengün 31 sayıyla Rockets'ı galibiyete taşıdı!
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'de 3 milletvekilinin istifası istendi!
- 2'si ağır, 3 polis yaralandı!
- Rekabet Kurumu onayladı: Koç Holding dev satın alım!
- Bahçeli'yle sürpriz görüşme!
- Uğur Dündar'ın 'babalık' davasında karar çıktı
- Bahçeli'nin 'Öcalan çağrısını' nasıl yorumladı?
- BRICS'e 'ortak ülke' olma davetini kabul etti
- Meclis'te arbede
- Acun Ilıcalı hakkında 'bahis' soruşturması
- Storm Shadow füzesi Rusya'ya ateşlendi!