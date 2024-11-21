UEFA iptal edilen golde hatayı kabul etti!

Yayınlanma: 21.11.2024 - 11:26

Güncelleme: 21.11.2024 - 11:26

UEFA Uluslar C Ligi'nde İsveç, 19 Kasım Salı günü oynanan maçta Azerbaycan'ı 6-0 mağlup edip grubunu lider tamamladı. B Ligi'ne yükselen İsveç'in gollerinini dördü Viktor Gyökeres'ten gelirken diğer iki golde ağları Dejan Kulusevski havalandırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısının uzatma dakikalarında Alexander Isak ağları havalandırsa da gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

"UEFA HATAYI KABUL ETTİ"

İsveç basınından Sportbladet'te yer alan haberde UEFA'nın Isak'ın golündeki hatayı kabul ettiği belirtildi.

İptal edilen golde hata olup olmadığıyla ilgili soruya UEFA'nın, "Ofsayt kararı video yardımcı hakemin hatasıydı" yanıtını verdiği belirtildi.

"BU ÇOK KÖTÜ"

Maçın konuşan Alexander Isak, kararın hatalı oldğunu söyledi.

Golcü oyuncu açıklamasında, "Bir çizgi çekiliyor ve tamamen yanlış. Bu çok kötü. İnsanların yanlış kararlar verebileceğini kabul ediyorum ama bu öyle değil" ifadelerini kullandı.