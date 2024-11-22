Trump, TFF, UEFA

22 Kasım 2024 Cuma

ABD Başkanı seçilen Donald Trump dünyadaki pek çok dengeyi değiştirmek üzere. Türkiye de bu değişimden etkilenecek; işin garibi TFF de etkilenecek! Niçin? Malum eski bakan ve bir süredir dinlenmeye çekilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük damadı Berat Albayrak, Trump’ın ekibi ile çok sıkı fıkı. Ve Trabzon merkezli futbol çevresinde de Berat Albayrak’tan habersiz kuş uçmuyor; hatta Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan’ın rakipsiz olarak seçime girmesinin nedeni de Albayrak soyadı! O yüzden eli güçlenen Berat Bey, TFF’de etkili olur! Çünkü İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimi fena halde sallanıyor. İşler iyi gitmiyor. Hele 2025 ilkbaharında yapılacak UEFA seçimi dengeleri iyice bozacak.

Malum UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, küstürüldüğü ve hak etmediği eleştiriler aldığı için yeniden aday olmayacak. “Peki bu işe kim soyunacak ve Türkiye’yi UEFA’da temsil edecek?” diye sorarsanız büyük kavgalara gebe bir mesele. Herkes istiyor ama işin ucunda UEFA seçimine girip seçilememek var. Çünkü UEFA Başkanı Ceferin’i boğazdaki Ali Ağaoğlu yalısında ağırlamakla UEFA delegesinden oy alamazsınız! Çünkü şu an TFF’de bir Şenes Erzik, bir Levent Bıçakcı, bir Servet Yardımcı ayarında (yabancı dillere ve Avrupa kültürlerine hâkim) 2-3 isim sayamazsınız. O yüzden Ecmel Sarıalioğlu, daha doğrusu Karadeniz lobisini kaybeden Hacıosmanoğlu yönetimi, olağanüstü seçim kararı alır. O zaman Türkiye futbolu bahardaki UEFA seçimlerine yeni bir kadroyla giderse buna kimse şaşırmasın.