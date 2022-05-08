Beşiktaş - Fenerbahçe maçı sonrası Filip Novak'tan öz eleştiri

08 Mayıs 2022 Pazar, 22:35

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, yenilmezlik serisini 12 maça taşıdı. Sarı-lacivertlilerde Filip Novak, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu;

Novak, "Gol attığım için mutluyum ancak iki penaltı yaptırdığım için çok üzgünüm. Alışık olmadım bir pozisyonda oynadım ve bu pozisyona alışmak için sadece bir haftam vardı. Futbol bazen böyledir, böyle bir stadyumdan 1 puan aldığınızda mutlu olmalısınız. Bu tarz hatalar için daha dikkatli olmam gerekiyor" ifadelerini kullandı.

NOVAK'IN 3. GOLÜ

Fenerbahçe'nin Çek sol bek oyuncusu Filip Novak, bu sezon 3. golüne imza attı. Sarı-lacivertlilerde 4 maç sonra ilk 11'e dönen 31 yaşındaki oyuncu, 6. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı.

Bu sezon ligde ilk 11'de 13. maçına çıkan tecrübeli oyuncu, 3. golünü kaydetti.

2 PENALTI YAPTIRDI

Beşiktaş maçına stoper olarak başlayan Filip Novak, 2 kez penaltı yaptırdı.

Mücadelenin 7. dakikasında Batshuayi ile girdiği ikili mücadelede topa elle müdahale eden Novak, 27. dakikada ise ceza sahası içinde Kenan Karaman'a faul yaptı. Hakem Arda Kardeşler, 2 pozisyonda da penaltı kararı verdi.