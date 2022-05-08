Toshack'ın unutmadığı derbi Beşiktaş-Galatasaray
Eski Beşiktaş Teknik Direktörü Toshack, "Şimdiye kadar yaşadığım en inanılmaz derbi Beşiktaş-Galatasaray maçı oldu" diye konuştu.
Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran (1997-199) 73 yaşındaki Galli teknik direktör John Benjamin Toshack, kariyeri boyunca unutamayacağı tek derbinin Beşiktaş-Galatasaray maçı olduğunu söyledi.
Covid-19'u ağır geçiren, 9 gün yoğun bakımda kalan ve şu anda toparlanma sürecinde olan Toshack, İspanya'nın Marca gazetesine konuştu.
"YAŞADIĞIM EN İNANILMAZ DERBİ BEŞİKTAŞ - GALATASARAY OLDU"
Tecrübeli teknik adam, futbol kariyeri boyunca asla unutamayacağı derbi maçları arasında Beşiktaş-Galatasaray derbisini ilk sırada koyarak, "Şimdiye kadar yaşadığım en inanılmaz derbi Beşiktaş-Galatasaray maçı oldu. Aralarında korkunç bir rekabet var. Sezon bitimine 2-3 hafta kala bu tip derbileri yasaklamak gerek. Yoksa her şey olabilir" dedi.
Barselona kentinde yavaş yavaş normal hayatına dönmeye çalışan Toshack, Covid-19'a karşı verdiği mücadeleyi "Hayatımın en uzun sezon öncesi hazırlığı" diye tanımladı.
Toshack, "Yoğun bakımda 9 gün kaldım. Korkunçtu. Bu sürede lig şampiyonluğu kaybedilir ama ben kazandım. Herkes yanımdaydı, Barselona'daki tüm hastane personeli bana destek verdi. İnanılmazdı. (Emilio) Butragueno her gün beni aradı" şeklinde konuştu.
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