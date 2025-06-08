Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş Fibabanka - Anadolu Efes serisinde ikinci randevu!

Beşiktaş Fibabanka - Anadolu Efes serisinde ikinci randevu!

8.06.2025 09:27:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş Fibabanka - Anadolu Efes serisinde ikinci randevu!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes kozlarını paylaşacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak olan karşılaşma 20:30'da başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarından naklen yayınlanacak.

EFES SERİDE 1-0 ÖNDE

Anadolu Efes, play-off yarı final ilk maçında Beşiktaş Fibabanka'yı BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde 90-87 mağlup etmiş ve seride 1-0 öne geçmişti.

REKABETTE 139. RANDEVU

Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka ile bugüne kadar oynadığı 138 karşılaşmada 99 galibiyet ve 39 mağlubiyet aldı.

İki ekip arasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanan 128 karşılaşmanın 92'sinde eFES galip gelirken, iki ekip arasında Türkiye Kupası'nda bugüne kadar oynanan dokuz karşılaşmanın yedisi Anadolu Efes, ikisi Beşiktaş Fibabanka lehine sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bugüne kadar Anadolu Efes ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanan tek karşılaşmada ise gülen taraf Beşiktaş Fibabanka oldu.


İlgili Konular: #beşiktaş #anadolu efes

İlgili Haberler

Anadolu Efes'te Ercan Osmani'nin sözleşmesi 2 yıl uzatıldı
Anadolu Efes'te Ercan Osmani'nin sözleşmesi 2 yıl uzatıldı Anadolu Efes iç transferde çalışmalarını sürdürüyor. Mavi-beyazlılar Ercan Osmani'nin mukavelesini yeniledi.
Anadolu Efes, seriye farklı başladı!
Anadolu Efes, seriye farklı başladı! Basketbol Süper Lig play-off çeyrek final serisi ilk maçında Anadolu Efes, Mersin Spor'u 92-71 mağlup etti ve 1-0 öne geçti.
Anadolu Efes'ten erteleme maçında Galatasaray'a fark!
Anadolu Efes'ten erteleme maçında Galatasaray'a fark! Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Galatasaray, konuk ettiği Anadolu Efes'e 87-53 mağlup oldu.