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Anadolu Efes'te Ercan Osmani'nin sözleşmesi 2 yıl uzatıldı

Anadolu Efes'te Ercan Osmani'nin sözleşmesi 2 yıl uzatıldı

31.05.2025 13:47:00
Güncellenme:
AA
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Anadolu Efes'te Ercan Osmani'nin sözleşmesi 2 yıl uzatıldı

Anadolu Efes iç transferde çalışmalarını sürdürüyor. Mavi-beyazlılar Ercan Osmani'nin mukavelesini yeniledi.

Anadolu Efes Spor Kulübü, milli basketbolcu Ercan Osmani ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.


Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başarılı oyuncumuz Ercan Osmani, 2 sezon daha Anadolu Efes'te" ifadeleri kullanıldı.


Bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29 müsabakada ortalama 18 dakika 39 saniye süre alan 26 yaşındaki uzun forvet, 8,59 sayı, 4,1 ribaunt, 1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.


Milli basketbolcu, THY Avrupa Ligi'nde ise 39 karşılaşmada 16 dakika 35 saniye sahada kaldı. Ercan, bu kulvarda 6,5 sayı, 2,9 ribaunt ve 1 asist ortalamayla oynadı.

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