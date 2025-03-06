Beşiktaş Fibabanka, EuroCup'a veda etti!

Beşiktaş Fibabanka, Cedevita Olimpija'ya 96-86 mağlup oldu ve BKT Avrupa Kupası'na veda etti.

Beşiktaş Fibabanka, EuroCup'a veda etti!
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AA
Yayınlanma: 06.03.2025 - 09:45

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 8'li final etabında Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'ya 96-86 mağlup oldu.

Tek maç eleme usulüne göre yapılan turda Cedevita Olimpija adını çeyrek finale yazdırırken, Beşiktaş Fibabanka kupaya veda etti.

Cedevita Olimpija, çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Arena Stozice

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Seffi Shemmesh (İsrail), Marcin Kowalski (Polonya)

Cedevita Olimpija: Stewart 13, Robinson 21, Nikolic 12, Lemar 20, Beringer 12, Jones 14, Radovic, Blazic 4, Stipanovic, Tasic

Beşiktaş Fibabanka: Mathews 18, Plavsic 11, Needham 2, Berk Uğurlu 6, Sleva 12, Allman 13, Yiğit Arslan 14, Morgan 3, Terry 7, Ata Özbek

1. Periyot: 23-24

Devre: 42-49

3. Periyot: 68-69


Etiketler: #Beşiktaş Fibabanka #Cedevita Olimpija #BKT Avrupa Kupası

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