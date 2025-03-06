Beşiktaş Fibabanka, EuroCup'a veda etti!
Beşiktaş Fibabanka, Cedevita Olimpija'ya 96-86 mağlup oldu ve BKT Avrupa Kupası'na veda etti.
Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 8'li final etabında Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'ya 96-86 mağlup oldu.
Tek maç eleme usulüne göre yapılan turda Cedevita Olimpija adını çeyrek finale yazdırırken, Beşiktaş Fibabanka kupaya veda etti.
Cedevita Olimpija, çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelecek.
Salon: Arena Stozice
Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Seffi Shemmesh (İsrail), Marcin Kowalski (Polonya)
Cedevita Olimpija: Stewart 13, Robinson 21, Nikolic 12, Lemar 20, Beringer 12, Jones 14, Radovic, Blazic 4, Stipanovic, Tasic
Beşiktaş Fibabanka: Mathews 18, Plavsic 11, Needham 2, Berk Uğurlu 6, Sleva 12, Allman 13, Yiğit Arslan 14, Morgan 3, Terry 7, Ata Özbek
1. Periyot: 23-24
Devre: 42-49
3. Periyot: 68-69
Spor Haberleri
- Manchester United, Real Sociedad deplasmanında!
- Lyon, FCSB deplasmanında!
- Tottenham, AZ Alkmaar deplasmanında!
- Fenerbahçe'nin konuğu Rangers!
- Skriniar transferinin perde arkası
- Paulo Fonseca'ya tarihi ceza!
- Türkiye Kupası'nda kura günü!
- Beşiktaş Fibabanka, EuroCup'a veda etti!
- FIFA'dan 1 milyarlık dev ödül!
- Bayern Münih, Leverkusen'i 3 golle mağlup etti!
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 gündür kayıptı: Ece Gürel sağ olarak bulundu!
- Başarır, kadın soyisimlerine dikkat çekti
- Cahit Berkay'dan tepki: Cenazede büyük saygısızlık!
- İşte 'diploma' tartışmalarına nokta koyacak veri!
- Esad'ı çikolata reklamında oynattılar
- Özgür Özel’e ‘Adnan Beker’ yanıtı
- ‘Hodri meydan ulan yalancı müptezel!’
- Oruçsuza öğle yemeği yok!
- İşte katledilen 'Narin'in son isteği
- Yeni 'Suriye' iddiası