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Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

23.06.2025 12:00:00
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Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi heyecanı sürüyor.

Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş Fibabanka, sahasında Sarunas Jasikevicius'un ekibi Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. 

BEŞİKTAŞ FİBABANKA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Basketbol Gelişim Merkezi'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ FİBABANKA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Kerem Baki, Hüseyin Çelik ve Mehmet Serdar Ünal hakem üçlüsünün yöneteceği karşılaşma beIN Sports Haber kanalından naklen yayımlanacak.

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