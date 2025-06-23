Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi heyecanı sürüyor.
Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş Fibabanka, sahasında Sarunas Jasikevicius'un ekibi Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ FİBABANKA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?
Basketbol Gelişim Merkezi'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
BEŞİKTAŞ FİBABANKA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Kerem Baki, Hüseyin Çelik ve Mehmet Serdar Ünal hakem üçlüsünün yöneteceği karşılaşma beIN Sports Haber kanalından naklen yayımlanacak.