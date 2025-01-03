Beşiktaş Futbol A.Ş.'de Tamer Mert istifa etti!
Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Mert, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.
Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Mert, görevi bırakma kararı aldı.
Tamer Mert'in istifası Beşiktaş tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi olan Sn. Tamer MERT, yönetim kurulu üyeliği görevinden 03.01.2025 (bugün) tarihi itibariyle istifa etmiştir."
Etiketler: #KAP #beşiktaş #Tamer Mert #serdal adalı
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