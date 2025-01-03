Beşiktaş Futbol A.Ş.'de Tamer Mert istifa etti!

Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Mert, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.

Beşiktaş Futbol A.Ş.'de Tamer Mert istifa etti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2025 - 18:50

Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Mert, görevi bırakma kararı aldı.

Tamer Mert'in istifası Beşiktaş tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi olan Sn. Tamer MERT, yönetim kurulu üyeliği görevinden 03.01.2025 (bugün) tarihi itibariyle istifa etmiştir."


Etiketler: #KAP #beşiktaş #Tamer Mert #serdal adalı
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