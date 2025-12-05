Beşiktaş GAİN'den EuroCup'ta üst üste 3. galibiyet

Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup B Grubu dokuzuncu hafta maçında Yunan ekibi Panionios'u konuk etti.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 101-83 kazandı.
Beşiktaş GAİN, grupta üst üste 3 galibiyetini alırken toplamda 7. kez kazandı.
Grupta tek galibiyeti olan Panionios ise üst üste 8. maçından mağlubiyetle ayrıldı.
Beşiktaşlı futbolcular Vaclav Cerny ve David Jurasek, karşılaşmayı saha kenarından takip etti.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Alberto Baena (İspanya), Kristaps Konstantinovs (Letonya), Stefan Calic (Sırbistan)
Beşiktaş GAİN: Dotson 11, Mathews 15, Anthony Brown 6, Morgan 16, Zizic 18, Kamagate 6, Berk Uğurlu 13, Yiğit Arslan 8, Lemar 3, Vitto Brown 5
Panionios: Watson 9, Lemon 8, Starks 10, Kreuser 2, Hands 11, Papas 7, Tsalmpouris 20, Lewis 7, Gontikas 9, Patrikis, Gkikas
1. Periyot: 27-20
Devre: 55-46
3. Periyot: 73-70