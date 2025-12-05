Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş GAİN'den EuroCup'ta üst üste 3. galibiyet

Beşiktaş GAİN'den EuroCup'ta üst üste 3. galibiyet

5.12.2025 23:39:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Beşiktaş GAİN'den EuroCup'ta üst üste 3. galibiyet

Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup B Grubu dokuzuncu hafta maçında konuk ettiği Panionios'u 101-83 mağlup etti.

Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup B Grubu dokuzuncu hafta maçında Yunan ekibi Panionios'u konuk etti.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 101-83 kazandı. 

Beşiktaş GAİN, grupta üst üste 3 galibiyetini alırken toplamda 7. kez kazandı. 

Grupta tek galibiyeti olan Panionios ise üst üste 8. maçından mağlubiyetle ayrıldı. 

Beşiktaşlı futbolcular Vaclav Cerny ve David Jurasek, karşılaşmayı saha kenarından takip etti.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Alberto Baena (İspanya), Kristaps Konstantinovs (Letonya), Stefan Calic (Sırbistan)

Beşiktaş GAİN: Dotson 11, Mathews 15, Anthony Brown 6, Morgan 16, Zizic 18, Kamagate 6, Berk Uğurlu 13, Yiğit Arslan 8, Lemar 3, Vitto Brown 5

Panionios: Watson 9, Lemon 8, Starks 10, Kreuser 2, Hands 11, Papas 7, Tsalmpouris 20, Lewis 7, Gontikas 9, Patrikis, Gkikas

1. Periyot: 27-20

Devre: 55-46

3. Periyot: 73-70

İlgili Konular: #beşiktaş #Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı #BKT EuroCup

İlgili Haberler

Takımla birlikte çalıştı... Beşiktaş'ta Rafa Silva krizinde mutlu son!
Takımla birlikte çalıştı... Beşiktaş'ta Rafa Silva krizinde mutlu son! Beşiktaş'ta bir aydır sakatlığı nedeniyle takımdan uzak olan ve ayrılmak istediği açıklanan Rafa Silva, siyah beyazlı ekibin bugün yaptığı antrenmana katıldı.
Galatasaray maçına bir tepki de Beşiktaş'tan: 'Tüm Türkiye gördü, VAR gör(e)medi!'
Galatasaray maçına bir tepki de Beşiktaş'tan: 'Tüm Türkiye gördü, VAR gör(e)medi!' Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş da Galatasaray-Samsunspor maçının son anlarındaki penaltı pozisyonuna tepki gösterdi.
Beşiktaş'a 88 milyon TL'lik gelir!
Beşiktaş'a 88 milyon TL'lik gelir! Beşiktaş, kamuoyunun uzun süredir gündeminde yer alan Aşçıoğlu İnşaat ile yaşanan kiracılık temelli hukuki süreci çözüme kavuşturduğunu duyurdu.