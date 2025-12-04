Takımla birlikte çalıştı... Beşiktaş'ta Rafa Silva krizinde mutlu son!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.12.2025 12:33:00
Beşiktaş'ta bir aydır sakatlığı nedeniyle takımdan uzak olan ve ayrılmak istediği açıklanan Rafa Silva, siyah beyazlı ekibin bugün yaptığı antrenmana katıldı.

Beşiktaş, Süper Lig'de oynayacağı Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta maç hazırlıklarıyla birlikte uzun süredir belirsizliğini koruyan Rafa Silva konusunda da önemli bir gelişme yaşandı.

Portekizli yıldız, Gaziantep FK maçı öncesi takımla birlikte çalıştı.

Rafa Silva'nın fiziksel ve mental hazırlığı teknik heyet tarafından bir süre takip edilecek. Maç kadrolarında olup olmayacağına teknik direktör Sergen Yalçın karar verecek.

Beşiktaş'ta bu sezon 16 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.

