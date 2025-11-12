Beşiktaş GAİN - Dolomiti Enegia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.11.2025 11:23:00
AA
Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup'ın 7. haftasında kendi evinde Dolomiti Energia ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu 7. hafta maçında İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı konuk edecek.

BEŞİKTAŞ GAİN - DOLOMİTİ ENERGİA MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ GAİN - DOLOMİTİ ENERGİA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Geride kalan 6 haftada 4 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, grubunda 3. sırada yer alıyor. Beşiktaş, gruptaki son maçında Karadağ'ın Buducnost VOLI takımına 82-79 mağlup oldu.

Dolomiti Energia ise üçer galibiyet ve mağlubiyetle 6. sırada kendine yer buldu.

İlgili Konular: #beşiktaş #EuroCup #Dolomiti Energia Trento

