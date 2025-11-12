Beşiktaş GAİN - Dolomiti Enegia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu 7. hafta maçında İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı konuk edecek.
BEŞİKTAŞ GAİN - DOLOMİTİ ENERGİA MAÇI SAAT KAÇTA?
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ GAİN - DOLOMİTİ ENERGİA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
Geride kalan 6 haftada 4 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, grubunda 3. sırada yer alıyor. Beşiktaş, gruptaki son maçında Karadağ'ın Buducnost VOLI takımına 82-79 mağlup oldu.
Dolomiti Energia ise üçer galibiyet ve mağlubiyetle 6. sırada kendine yer buldu.