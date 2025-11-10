Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal açıklaması: 'Masumiyet karinesi göz önünde bulundurularak...'

Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal açıklaması: 'Masumiyet karinesi göz önünde bulundurularak...'

10.11.2025 20:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal açıklaması: 'Masumiyet karinesi göz önünde bulundurularak...'

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Necip Uysal ile ersin Destanoğlu'nun bahis oynadıkları iddiasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi üzerine bir açıklama yayımladı.

Beşiktaş, bahis operasyonu nedeniyle PFDK'ye sevk edilen Ersin Destanoğlu ile Necip Uysal hakkında bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlıların açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında iki futbolcumuzun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi süreci, tarafımızca dikkatle takip edilmektedir.

Başta futbolcularımızın kişilik hakları ve aileleri ile mensup oldukları camiamızı yakından ilgilendiren bu hassas durumla ilgili sürecin evrensel hukuk normu olan masumiyet karinesi göz önünde bulundurularak büyük bir titizlikle ilerletilmesi elzemdir.

İki futbolcumuzun da masum olduklarına inancımız tamdır. Tarafımızca TFF nezdinde girişimlere ivedilikle başlanacaktır. Söz konusu futbolcularımız da yarın sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat ederek hukuki itirazlarını yapacaktır.

Beşiktaş JK olarak, konunun takipçisi olduğumuzu ve Türkiye Futbol Federasyonu ile temas halinde bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."

İlgili Konular: #beşiktaş #ersin destanoğlu #bahis #Necip Uysal

İlgili Haberler

PFDK'ye sevk edilmişti: Necip Uysal'dan bahis açıklaması!
PFDK'ye sevk edilmişti: Necip Uysal'dan bahis açıklaması! Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın oyuncusu Necip Uysal, bahis oynadığı iddiası ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi üzerine bir açıklama yayımladı.
Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklaması: 'İddialar tamamen dayanaksız...'
Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklaması: 'İddialar tamamen dayanaksız...' Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) duyurduğu bahis operasyonu kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi üzerine bir açıklama yayımladı.
Bahis oynayan futbolcular ne kadar ceza alacak? İşte 57. maddenin ayrıntısı ortaya çıktı!
Bahis oynayan futbolcular ne kadar ceza alacak? İşte 57. maddenin ayrıntısı ortaya çıktı! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1024 futbolcunun bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı. Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesinde ise bahis oynayan oyuncuların alacağı ceza hakkında bir açıklama yer alıyor.