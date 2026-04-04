Beşiktaş GAİN'e tarihinde ilki yaşatmıştı: Alimpijevic'ten maç sonrası açıklama!

4.04.2026 09:29:00
Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı final serisi ikinci maçında Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 82-72 mağlup ederek finale yükselen Beşiktaş GAİN'de başantrenör Dusan Alimpijevic, kulüp tarihinde bir ilki başardıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alimpijevic, "İnanılmaz mutluyum. Kulüp tarihinde ilk kez Eurocup'ta finale yükseliyoruz. Oyuncularım beraber savaştılar ve beraber inandılar. Finalde herkesin şansı vardır. Elimizdeki şansı değerlendirerek kupayı kazanmaya çalışacağız" diye konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli antrenör, "Maçı başından itibaren kontrol ettik. Bu yetenekteki bir takıma karşı bunu yapmak kolay değil. Bir oyuncularını durdursanız ikinci oyuncu çıkıyor, onu durdursanız üçüncü oyuncuları çıkıyor. Şut atmasını istediğimiz oyuncular şut attı. Durdurmak istediklerimizi durdurduk. Faul problemi yaşadık ama bu problemi de yönettik ve başka oyunculardan katkı almaya devam ettik" değerlendirmesinde bulundu.

Siyah-beyazlı taraftarlara çağrıda bulunan siyah-beyazlı antrenör, "Pazartesi Karşıyaka'ya karşı Akatlar'da oynayacağız. Tüm taraftarlarımızı davet ediyorum. Burada bir enerji açığı olacak ve enerjilerine ihtiyacımız olacak. Oyuncularımıza saygınızı gösterin" dedi.

Kendi adına yapılan tezahüratlarla ilgili bir soruya Alimpijevic, "Bu ülkede yabancıyım, dolayısıyla bu durum beni iki kat mutlu ediyor. Bu tutkuyu seviyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Siyah-beyazlı oyuncu Yiğit Arslan ise "İki maç da savaş gibiydi, sonunda savaşı kazanan siz olduk. Yarına kadar mutlu olacağız. Önümüzde bir final serisi var. Hedeflerimize henüz ulaşmadık. Tüm takım arkadaşlarıma, yönetimimize ve taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

