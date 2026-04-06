Cumhuriyet Gazetesi Logo
Juventus kendi sahasında üç puanı 2 golle aldı!

6.04.2026 21:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 31. haftasında kendi sahasında ağırladığı Genoa'yı 2-0 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Juventus, Genoa'yı konuk etti.

Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Bremer ile 17. dakikada Weston McKennie kaydetti.

KENAN YILDIZ FORMA GİYDİ

Ev sahibi ekipte mücadeleye ilk 11'de başlayan milli oyuncu Kenan Yıldız, 90 dakika sahada kaldı.

Genoa'da Aaron Martin, 77. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Juventus, puanını 57'ye yükseltti. Genoa 33 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki maçında Juventus, Atalanta deplasmanına gidecek. Genoa ise Sassuolo'yu ağırlayacak.

İlgili Konular: #juventus #genoa #Kenan Yıldız

