Juventus kendi sahasında üç puanı 2 golle aldı!

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Juventus, Genoa'yı konuk etti.
Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.
Juventus'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Bremer ile 17. dakikada Weston McKennie kaydetti.
KENAN YILDIZ FORMA GİYDİ
Ev sahibi ekipte mücadeleye ilk 11'de başlayan milli oyuncu Kenan Yıldız, 90 dakika sahada kaldı.
Genoa'da Aaron Martin, 77. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Juventus, puanını 57'ye yükseltti. Genoa 33 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın bir sonraki maçında Juventus, Atalanta deplasmanına gidecek. Genoa ise Sassuolo'yu ağırlayacak.