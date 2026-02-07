Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş GAİN, Safiport Erokspor'u farklı yendi

7.02.2026 22:05:00
Beşiktaş GAİN, Basketbol Süper Ligi'nde sahasında oynadığı maçta Safiport Erokspor'u 20 sayı farkla 88-68 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Safiport Erokspor'u 88-68 mağlup etti.

Salon: Beşiktaş GAİN

Hakemler: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Musa Kazım Çetin

Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 6, Morgan 14, Lemar 12, Thomas 13, Zizic 10, Mathews 5, Dotson 8, Sertaç Şanlı 7, Yiğit Arslan 11, Brown 2

Safiport Erokspor: Crawford 5, Simmons 6, Cornelie 24, Egehan Arna 7, Love 15, Pangos 4, Erten Gazi, Galloway 7, Thurman, Ahmet Düverioğlu

1. Periyot: 18-15

Devre: 43-34

3. Periyot: 69-51

Beş faulle oyundan çıkan: 39.39 Egehan Arna (Safiport Erokspor)

İlgili Konular: #beşiktaş #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi #Esenler Erokspor

