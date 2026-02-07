Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş'ta yeni transferler ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş'ta yeni transferler ilk antrenmanına çıktı

7.02.2026 20:58:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Beşiktaş'ta yeni transferler ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş'ın yeni transferleri Emmanuel Agbadou, Amir Murillo ve Devis Vasquez takımla ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmayla sona erdi. Yeni transferler Emmanuel Agbadou, Amir Murillo ve Devis Vasquez takımla ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

İlgili Konular: #beşiktaş #transfer #antrenman

İlgili Haberler

Resmen açıklandı: Beşiktaş, Devis Vasquez'i kadrosuna kattı!
Resmen açıklandı: Beşiktaş, Devis Vasquez'i kadrosuna kattı! Beşiktaş, Devis Vasquez'i sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığını açıkladı.
Beşiktaş, Amir Murillo'yu resmen açıkladı!
Beşiktaş, Amir Murillo'yu resmen açıkladı! Beşiktaş, Marsilya'dan Amir Murillo'yu kadrosuna kattı. Siyah beyazlılar tecrübeli oyuncu ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Devis Vasquez kimdir? Beşiktaş'ın yeni kalecisi Devis Vasquez kaç yaşında, nereli?
Devis Vasquez kimdir? Beşiktaş'ın yeni kalecisi Devis Vasquez kaç yaşında, nereli? Beşiktaş, Roma’dan Devis Vasquez’i satın alma opsiyonuyla kiraladı. Peki, Devis Vasquez kimdir? Beşiktaş'ın yeni kalecisi Devis Vasquez kaç yaşında, nereli?