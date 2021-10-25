Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler açıklandı
Süper Lig'in 10.haftasındaki kritik derbi mücadelesinde Beşiktaş, Vodafone Park'ta ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlıyor. Saat 20.00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1'de yayınlanacak ve detayları anbean Cumhuriyet.com.tr'de olacak.
Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park'ta karşılaşıyor.
Saat 20.00'deki maçı deneyimli hakemlerden Fırat Aydınus yönetecek.
Beşiktaş - Galatasaray derbisi beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide karşılaşacak Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 350. kez birbirine rakip olacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut Meraş, Josef, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Diagne
Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 349 maçın 123'ünü Galatasaray, 112'sini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 487 golüne, siyah-beyazlılar 456 golle karşılık verdi.
LİG MÜSABAKALARI
Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 126 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.
İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 46, Beşiktaş ise 37 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 153, siyah-beyazlılar 132 gol attı.
VODAFONE PARK'TAKİ MAÇLAR
Beşiktaş, 2016 yılında açılan Vodafone Park'ta konuk ettiği Galatasaray'a karşı hiç maç kaybetmedi.
İki takımın Vodafone Park'ta 24 Eylül 2016'da oynadığı ilk derbi 2-2 beraberlikle sona ererken, siyah-beyazlı ekip daha sonraki 4 sezonda ev sahibi olduğu tüm derbilerden zaferle ayrıldı.
SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN
İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.
Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 9 kez fileleri havalandırdı.
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