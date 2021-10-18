Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları belli oldu
Süper Lig'in 10. haftasında pazartesi günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları belli oldu.
Süper Lig 'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
25 Ekim Pazartesi günü Vodafone Park'ta saat 20.00'da başlayacak derbinin iddaa oranları belli oldu.
İddaa Risk Yönetimi, Beşiktaş'ın galibiyetine 2.05 oran verirken, Galatasaray'ın galibiyetine ise 2.55 oran verdi.
Derbi maçının beraberlik oranı ise 3.10 olarak belirlendi.
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