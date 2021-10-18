Altay'ın yıldızı Marco Paixao'dan Beşiktaş sözleri

Beşiktaş'ın Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu iddia eden Altay'ın golcüsü, "Beşiktaş Süper Lig'in son şampiyonu ve bence Türkiye'nin en iyi takımı. Ancak hala en formda hallerine ulaşmadılar. Çok sakatlık sorunu yaşadılar ve bu sakatlıklar yavaş yavaş düzeliyor" diye konuştu.