Altay'ın yıldızı Marco Paixao'dan Beşiktaş sözleri

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2021 Pazartesi, 13:25
<p>Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü haftasında yarın Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla evinde karşı karşıya gelecek.</p>

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü haftasında yarın Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla evinde karşı karşıya gelecek.

<p>Süper Lig ekiplerinden Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, Beşiktaş'ın Sporting Lizbon ile oynayacağı maç öncesi ülkesinin takımına uyarılarda bulundu.&nbsp;</p>

Süper Lig ekiplerinden Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, Beşiktaş'ın Sporting Lizbon ile oynayacağı maç öncesi ülkesinin takımına uyarılarda bulundu. 

<p>Marco Paixao, özellikle Beşiktaş'ın yıldızı Miralem Pjanic konusunda Sporting Lizbon'un dikkatini çekti.</p>

Marco Paixao, özellikle Beşiktaş'ın yıldızı Miralem Pjanic konusunda Sporting Lizbon'un dikkatini çekti.

<p>Beşiktaş'ın Bosna Hersekli yıldızı Miralem Pjanic'ten övgüyle bahseden Paixao, "Pjanic topa sahip olduğunda hatlar arasında boşluk bulamaması için dua edin! Pjanic yokken Beşiktaş çok farklı bir takım oluyor." ifadelerini kullandı.</p>

Beşiktaş'ın Bosna Hersekli yıldızı Miralem Pjanic'ten övgüyle bahseden Paixao, "Pjanic topa sahip olduğunda hatlar arasında boşluk bulamaması için dua edin! Pjanic yokken Beşiktaş çok farklı bir takım oluyor." ifadelerini kullandı.

<p>Beşiktaş'ın golcüsü Michy Batshuayi'nin de formda olduğunu vurgulayan Portekizli golcü, "Batshuayi de takıma çabuk uyum sağladı ve form olarak iyi durumda" dedi.</p>

Beşiktaş'ın golcüsü Michy Batshuayi'nin de formda olduğunu vurgulayan Portekizli golcü, "Batshuayi de takıma çabuk uyum sağladı ve form olarak iyi durumda" dedi.

<p>Siyah beyazlı taraftarlardan da övgüyle bahseden Paixao, "Vodafone Park'ta muhteşem bir atmosfer olacak. Beşiktaş taraftarı çok güçlü. Ancak ilk 20 dakikada gol atamazlarsa veya Sporting ilk golü atarsa tribünler gerilecektir. Bu gerginlik oyunculara yansıyor." yorumunu yaptı.</p>

Siyah beyazlı taraftarlardan da övgüyle bahseden Paixao, "Vodafone Park'ta muhteşem bir atmosfer olacak. Beşiktaş taraftarı çok güçlü. Ancak ilk 20 dakikada gol atamazlarsa veya Sporting ilk golü atarsa tribünler gerilecektir. Bu gerginlik oyunculara yansıyor." yorumunu yaptı.

<p>Beşiktaş'ın Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu iddia eden Altay'ın golcüsü, "Beşiktaş Süper Lig'in son şampiyonu ve bence Türkiye'nin en iyi takımı. Ancak hala en formda hallerine ulaşmadılar. Çok sakatlık sorunu yaşadılar ve bu sakatlıklar yavaş yavaş düzeliyor" diye konuştu.</p>

Beşiktaş'ın Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu iddia eden Altay'ın golcüsü, "Beşiktaş Süper Lig'in son şampiyonu ve bence Türkiye'nin en iyi takımı. Ancak hala en formda hallerine ulaşmadılar. Çok sakatlık sorunu yaşadılar ve bu sakatlıklar yavaş yavaş düzeliyor" diye konuştu.

<p>Paixao, bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş'ı yenen ilk takımın kendisinin de forma giydiği Altay olduğunu hatırlatarak, "Beşiktaş'ın yaşadığı sakatlıkların da kazanmamızda yardımcı olduğunu itiraf edebilirim. Sporting Lizbon eğer Beşiktaş savunmasının arkasına sarkabilirse maçtan galip ayrılabilir" önerisinde bulundu.</p>

Paixao, bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş'ı yenen ilk takımın kendisinin de forma giydiği Altay olduğunu hatırlatarak, "Beşiktaş'ın yaşadığı sakatlıkların da kazanmamızda yardımcı olduğunu itiraf edebilirim. Sporting Lizbon eğer Beşiktaş savunmasının arkasına sarkabilirse maçtan galip ayrılabilir" önerisinde bulundu.

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