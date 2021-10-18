Altay'ın yıldızı Marco Paixao'dan Beşiktaş sözleri
Paixao, bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş'ı yenen ilk takımın kendisinin de forma giydiği Altay olduğunu hatırlatarak, "Beşiktaş'ın yaşadığı sakatlıkların da kazanmamızda yardımcı olduğunu itiraf edebilirim. Sporting Lizbon eğer Beşiktaş savunmasının arkasına sarkabilirse maçtan galip ayrılabilir" önerisinde bulundu.
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