Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Serkan Tokat oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
Vodafone Arena'da oynanacak zorlu derbiyi hakem Ali Şansalan yönetecek.
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Serkan Tokat oldu. AVAR'da ise Atilla Karaoğlan ve Serkan Ok görev yapacak.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi 30 Nisan Pazar (bugün) günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranından canlı yayınlanacak.
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