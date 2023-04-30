Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi açıklandı

Yayınlanma: 30.04.2023 - 12:08

Güncelleme: 30.04.2023 - 12:22

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Vodafone Arena'da oynanacak zorlu derbiyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Serkan Tokat oldu. AVAR'da ise Atilla Karaoğlan ve Serkan Ok görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi 30 Nisan Pazar (bugün) günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranından canlı yayınlanacak.