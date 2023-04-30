Derbi hakemi Ali Şansalan'ın Beşiktaş ve Galatasaray karnesi!
Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini yönetecek hakem Ali Şansalan, kariyerinde iki takımın toplam 25 karşılaşmasını yönetti.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.
Zorlu derbide hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Transfermarkt verilerine göre, tecrübeli hakem kariyerinde Beşiktaş ve Galatasaray'ın toplam 25 maçını yönetti.
KIRMIZI KART GÖSTERMEDİ
Beşiktaş, 35 yaşındaki hakemin yönettiği 13 maçta 8 galibiyet alırken siyah-beyazlılar, diğer maçlarda sahadan 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı.
Deneyimli hakem, Beşiktaşlı futbolculara 32 kez sarı kart gösterirken, kırmızı kartına ise başvurmadı.
Galatasaray, Ali Şansalan'ın yönettiği 12 maçın 8'inin kazandı. Sarı-kırmızılılar, geri kalan karşılaşmalarda ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Galatasaraylı futbolcular, Şansalan tarafından 30 sarı kart görürken, kırmızı ise çıkmadı.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi 30 Nisan Pazar (bugün) günü TSİ 19.00'da beIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak.
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