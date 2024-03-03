Beşiktaş - Galatasaray derbisinin VAR hakemi açıklandı!

Yayınlanma: 03.03.2024 - 12:48

Güncelleme: 03.03.2024 - 12:48

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ve Galatasaray derbide karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu maçta görev yapacak VAR ve AVAR hakemlerini açıkladı.

TFF'de yer alan bilgilere göre Koray Gençerler, Beşiktaş-Galatasaray derbisinde VAR hakemi olarak görev yapacak.

AVAR'da ise Emre Kargın, Aleks Taşçıoğlu ve Alper Çetin yer alacak.

Maçı Halil Umut Meler yönetecek.

VAR SUPPORT SİSTEMİ İLK KEZ KULLANILACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), VAR Support (VAR Destekleyicisi) uygulamasına geçileceğini hafta içinde duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 28. haftadan itibaren sezon sonuna kadar toplam 4, ayrıca Turkcell Süper Kupa ile Ziraat Türkiye Kupası finallerinde gelecek sezona hazırlık kapsamında uygulamanın kullanılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Müsabaka esnasında UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi Finali'nde ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da uygulanan VAR hakeminin yanında, ikinci bir VAR hakemi VAR Destekleyicisi sistemi kullanılacaktır. VAR hakemlerinin gerisinde ikinci bir VAR hakeminin görev yapacağı sistemde nihai karar yine VAR hakemine ait olup, VAR Destekleyicisi sadece ekran takibi ile en iyi açıyı bulma ve kriterlerin teyidi konusunda yardımcı olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon VAR Destekleyicisi sistemi ilk olarak bu akşam oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kullanılacak.

Ayrıca, 30. haftadaki Trabzonspor-Fenerbahçe, 34. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş ve 37. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe maçlarında VAR Destekleyicisi sistemi uygulanacak.