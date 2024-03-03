Rıdvan Dilmen'den derbi tahmini: 'Galatasaray ağırlıkta ama...'

Yayınlanma: 03.03.2024 - 12:09

Güncelleme: 03.03.2024 - 12:10

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, bu akşam derbi maçta karşı karşıya gelecek.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, TV8.5'ta derbiyi değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in karşılaşmayla ilgili yorumları şöyle:

"Ofansif anlamda Galatasaray'ın daha güçlü olduğunu görüyorum."

'BEŞİKTAŞ İLK KEZ FULL OYNAYACAKTIR'

"Beşiktaş daha kompakt bir takıma, daha az pozisyona giren ama pozisyon vermeyen bir takıma dönüştü Fernando Santos ile. Beşiktaş taraftarı ile ilk kez full oynayacaktır."

'GALATASARAY KAYBETMEYECEKTİR'

"Ben derbide Galatasaray'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin lider olma ihtimalini görüyorum. Beraberlikte bile lider oluyor.

'SERT BİR BEŞİKTAŞ BEKLİYORUM'

"Galatasaray ağırlıkta ama çok rahat 3 puan gibi bir şey düşünmüyorum. Sert bir Beşiktaş bekliyorum."