Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR kayıtları yayımlandı!

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu, 25. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

Beşiktaş-Galatasaray maçında Leroy Sane'nin gördüğü kırmızı kartın VAR kaydı yayımlandı.

Derbideki VAR konuşmaları şu şekilde:

VAR: "Potansiyel ciddi faullü oyun için sana sahada inceleme öneriyorum."

Hakem: "Tamam."

VAR: "Temas noktasıyla başlıyorum."

Hakem: "Evet, geldim Ömer. Görüyorum temas noktasını. Tamam benim için. Benim için çok açık, kırmızı kart pozisyon. 10 numara kırmızı kart."

VAR: "Tamamdır."