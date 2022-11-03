İzmir'de feci kaza: 19 yaşındaki sporcu yaşamını yitirdi
İzmir'de motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucunda vücut geliştirme sporcusu Hasan Hüseyin Balaban, hayatını kaybetti.
İzmir Tire- Bayındır yolu Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Kavşağı'nda gece saatlerinde bir kaza meydana geldi. 19 yaşındaki sporcu Hasan Hüseyin Balaban'ın kullandığı 35 BDP 873 plakalı motosiklet, kavşakta M.G yönetimindeki 35 YDD 44 plakalı otomobille çarpıştı.
Balaban, motosikletten yola savruldu. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Balaban'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Vücut geliştirme sporuyla uğraştığı öğrenilen Balaban'ın arkadaşları ve yakınları, kaza yerine gelerek uzun süre gözyaşı döktü.
Polisin incelemelerinin ardından Balaban'ın cansız bedeni, Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü M.G.'yi gözaltına aldı.
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