Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde 352. randevu

04 Kasım 2022 Cuma, 10:53

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide yarın karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 352. kez birbirine rakip olacak.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 351 maçın 124'ünü Galatasaray, 113'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Taraflar arasındaki 98 yıllık rekabette sarı-kırmızılıların attığı 490 gole, siyah-beyazlılar 459 golle karşılık verdi.

LİG MÜSABAKALARI

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 128 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 47, Beşiktaş ise 38 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 156, siyah-beyazlılar 135 gol attı.

NEF STADI'NDAKİ MAÇLAR

Galatasaray, 2011'de açılan Nef Stadı'nda konuk ettiği Beşiktaş'a karşı büyük üstünlük sağladı.

İki takım arasında bu statta 26 Şubat 2012'de oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla sarı-kırmızılı ekip kazandı. Seyrantepe'de oynanan 12 karşılaşmada ev sahibi ekip, 8 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların 2 galibiyet elde ettiği statta 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Bu statta Galatasaray'ın attığı 19 gole karşılık, Beşiktaş 9 gol buldu.

SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez kazandı, Galatasaray 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 10 kez fileleri havalandırdı.