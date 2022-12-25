Beşiktaş Gaziantep FK engeline takıldı: Gaziantep FK 1-1 Beşiktaş

25 Aralık 2022 Pazar, 15:04

Beşiktaş, Dünya Kupası için verilen aranın ardından Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmada Gaziantep FK, 71. dakikada Joao Figueiredo ile öne geçerken, Beşiktaş bu gole 86. dakikada Wout Weghorst ile karşılık verdi. Hollandalı futbolcu, bu sezon ligdeki 7. golünü attı.

Gaziantep'te Marko Jevtovic ve Ertuğrul Ersoy, gördükleri sarı kartların ardından gelecek hafta cezalı duruma düştü.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 23, Gaziantep FK ise 17 puana yükseldi.

Beşiktaş, Süper Lig'in bir sonraki haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise Giresunspor deplasmanına gidecek.

MAÇ BAŞLAMADAN SARI KART

Süper Lig'de Gaziantep FK ile Beşiktaş arasında oynanan maç öncesinde ilginç bir olay yaşandı.

Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç, Beşiktaş maçına çıkmadan önce sarı kart gördü.

Yayıncı kuruluş, Gaziantep FK'nin 31 yaşındaki kalecisi Günay Güvenç'in koridorda sarı kart gördüğünü duyurdu.

Şortunun altına farklı renkte bir tayt giyen Günay Güvenç'i hakem Atilla Karaoğlan uyardı. Hakeme tepki gösteren Günay sarı kart gördü ve sonrasında taytını değiştirdi.

MAXIM FRİKİKTEN ŞANSINI DENEDİ

Gaziantep FK'de 11. dakikada Maxim kazanılan serbest vuruşta şansını denedi. Maxim'in vuruşunu kaleci Mert kurtardı.

GAZİANTEP FK'DE KIRMIZI KART BEKLENTİSİ

Gaziantep FK, Beşiktaş karşılaşmasında bir pozisyonda kırmızı kart bekledi.

Karşılaşmanın 24. dakikasında Kevin N'Koudou ile Stelios Kitsiou arasındaki ikili mücadele sonrası, iki oyuncu arasında gerginlik yaşandı.

N'Koudou rakibine kafasıyla müdahalede bulundu ve Kitsiou yere düştü. N'Koudou, sarı kart gördü. Gaziantepli oyuncular, bu dakikada kırmızı kart bekledi.

Ardından hakem Atilla Karaoğlu, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi, sarı kart kararını değiştirmedi.

İLK YARIDA GOL ÇIKMADI

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN İKİ DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ikinci yarısına iki değişiklikle başladı. Siyah-beyazlılarda Salih Uçan ve Nathan Redmond oyuna girdi. Atiba ve N'Koudou kenara geldi.

BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI

Beşiktaş, ikinci yarının hemen başında gole yaklaştı. 46. dakikada Cenk'in sol kanattan ortasında Wout Weghorst'un yakın mesafeden kafa vuruşu dışarıya gitti.

GAZİANTEP TEHLİKELİ GELDİ

Gaziantep FK, karşılaşmanın 59. dakikasında tehlikeli geldi. Furkan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Maxim'in vuruşu yandan dışarıya gitti.

TARAFTAR SAHAYA GİRDİ

Gaziantep - Beşiktaş maçının 70. dakikasında bir taraftar sahaya girdi.

Elinde telefonla sahaya giren taraftar, video çekimi yaptı. Yarı sahadan Gaziantep kalesine doğru koşan taraftar, Cenk Tosun ile çarpıştı.

Daha sonra Gaziantep kalecisi Günay Güvenç'in tutması sonrası güvenlik güçleri taraftarı sahadan çıkardı.

GAZİANTEP FK GOLÜ BULDU

Gaziantep FK, 71. dakikada öne geçti. Savunma arkasına atılan topta Joao Figueiredo, Welinton'dan sıyrılıp uzak köşeye iyi vurdu ve topu ağlara gönderdi.

BEŞİKTAŞ EŞİTLİĞİ YAKALADI

86. dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Masuaku soldan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Wout Weghorst düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.