Trabzonspor - Fenerbahçe maçını izleyen Ryan Babel'den olay hakem paylaşımı

25 Aralık 2022 Pazar, 10:01

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi 2-0 yendi. 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'un tecrübeli futbolcusu Ryan Babel, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Ryan Babel (Soldaki)

Hollandalı futbolcu, sosyal medya hesabından karşılaşma ile ilgili şu sözleri kullandı:

"Trabzonspor maçına izliyorum. Türk hakemleri Dünya Kupası'ndan hiçbir şey öğrenmemiş. Oyunu oynat, 3 dakikada bir oyun duruyor"

Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında Halil Umut Meler düdük çaldı.