Trabzonspor - Fenerbahçe maçını izleyen Ryan Babel'den olay hakem paylaşımı
Eyüpspor'un futbolcusu Ryan Babel, Trabzonspor - Fenerbahçe maçıyla ilgili yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Babel, dev maçı yöneten Halil Umut Meler üstünden Türk hakemlerine ağır eleştiri yöneltti.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi 2-0 yendi. 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'un tecrübeli futbolcusu Ryan Babel, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Ryan Babel (Soldaki)
Hollandalı futbolcu, sosyal medya hesabından karşılaşma ile ilgili şu sözleri kullandı:
"Trabzonspor maçına izliyorum. Türk hakemleri Dünya Kupası'ndan hiçbir şey öğrenmemiş. Oyunu oynat, 3 dakikada bir oyun duruyor"
Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında Halil Umut Meler düdük çaldı.
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