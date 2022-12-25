Trabzonspor - Fenerbahçe maçının güvenlik görevlisi Mert Hakan Yandaş'tan şikayetçi olacak

25 Aralık 2022 Pazar, 09:19

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-0 yendi. Mücadele sırasında Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile stat güvenlik görevlisi arasında bir tartışma çıktı.

Mert Hakan Yandaş

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Mert Hakan Yandaş, 62. dakikada hakeme itirazları nedeniyle sarı kart görürken 86. dakikada oyuna Joshua King'in yerine dahil oldu. 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan tecrübeli isim, çok sert açıklamalar yaptı.

Tecrübeli futbolcu, "Ama ben ısınırken, güvenlik görevlisi bana saldırıyor. Alışmışlar rahatlığa. Konuşmayalım, efendi gibi duralım diyoruz… Adam görevli, bana hareket yapıyor, sonra da susmamı bekliyorlar! Kimden geliyor bu rahatlık? Geçen sene son maçta da bunlar oldu! Güvenlik, polis görevlisi… Bana saldırdılar. Biz de bu vatanın evladıyız, ne yaptık? Yapmayın! Herkes işini yapsın! Yazık günah! Dünyayı kurtarmıyoruz. Bir sakin olun" şeklinde konuştu.

"GÜVENLİK GÖREVLİSİ ŞİKAYETÇİ OLACAK" İDDİASI

Sabah'ın haberine göre Mert Hakan Yandaş'ın kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü özel güvenlik görevlisi de aynı sebeple oyuncudan şikayetçi olmaya hazırlanıyor.

İddiaları reddeden güvenlik görevlisi, Mert Hakan Yandaş'ın kendisine küfrettiğini ve sonrasında yalan beyanda bulunduğunu savundu. Söz konusu güvenlik görevlisi yaşanan gerilim esnasında çekilen görüntülerin incelenmesi halinde gerçeklerin ortaya çıkacağını da sözlerine ekledi.