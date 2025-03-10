Beşiktaş - Gaziantep maçının VAR hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 27. haftasının kapanışında oynanacak Beşiktaş - Gaziantep FK maçının VAR hakemi Alman johann Pfeifer oldu.

Beşiktaş - Gaziantep maçının VAR hakemi belli oldu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.03.2025 - 13:15

Trendyol Süper Lig'in 27. haftası kapanış maçında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor.

 Siyah beyazlıların, sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın VAR hakemi belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada; Beşiktaş - Gaziantep FK maçının VAR hakemi olarak Alman hakem Johann Pfeifer'in görev yapacağı belirtildi.


Etiketler: #gaziantep fk #beşiktaş #var hakemi

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