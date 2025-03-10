Beşiktaş - Gaziantep maçının VAR hakemi belli oldu!
Süper Lig'in 27. haftasının kapanışında oynanacak Beşiktaş - Gaziantep FK maçının VAR hakemi Alman johann Pfeifer oldu.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftası kapanış maçında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor.
Siyah beyazlıların, sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın VAR hakemi belli oldu.
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada; Beşiktaş - Gaziantep FK maçının VAR hakemi olarak Alman hakem Johann Pfeifer'in görev yapacağı belirtildi.
Etiketler: #gaziantep fk #beşiktaş #var hakemi
Spor Haberleri
- Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu için açıklama!
- Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a 3 talip birden!
- Beşiktaş - Gaziantep maçının VAR hakemi belli oldu!
- Mete Gazoz'dan gümüş madalya!
- Trabzonspor'da Şenol Güneş'in yerine iki aday!
- İngiltere'de gündem Mourinho'nun sözleri
- Cleveland Cavaliers, üst üste 14. galibiyetine ulaştı
- Adem Bona kimdir?
- Sergen Yalçın'dan Galatasaray iddiası
- 'Kırmızı kart verilmeliydi'
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP’ye şok düşüş, ‘üçüncü parti’ de değişti!
- 'Ne demek avukata gerek yok?'
- Yeni Şafak yazarından Alevilere nefret söylemi!
- Ece'nin son mesajlaştığı arkadaşının ifadesine ulaşıldı
- Vedat Milor'dan ilk açıklama
- Baykal'a 'kaset' kumpasında kritik gelişme
- Gürsel Tekin parti kuruyor: 'Yeni bir yol açıyoruz'
- İmamoğlu’nun en uzun ‘mart’ı
- 'HTŞ, Alevi Araplardan intikam almak için...'
- 'Esad rejiminin artığı olan...'