Beşiktaş - Gaziantep maçının VAR hakemi belli oldu!

Yayınlanma: 10.03.2025 - 13:15

Güncelleme: 10.03.2025 - 13:15

Trendyol Süper Lig'in 27. haftası kapanış maçında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor.

Siyah beyazlıların, sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın VAR hakemi belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada; Beşiktaş - Gaziantep FK maçının VAR hakemi olarak Alman hakem Johann Pfeifer'in görev yapacağı belirtildi.