Beşiktaş maçı öncesi Konyaspor'a Umut Nayir'den kötü haber!

Süper Lig ekibi Konyaspor'da sarı kart gören Umut Nayir, gelecek hafta oynayacakları Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş maçı öncesi Konyaspor'a Umut Nayir'den kötü haber!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.03.2025 - 18:28

Süper Lig'de Eyüpspor ile Konyaspor arasında oynanan maçın bitiş düdüğü sonrası futbolcular arasında gerginlik yaşandı.

Eyüpspor'dan Robin Yalçın, yaşanan tartışma sonrası kırmızı kart gördü. Konyaspor'da ise Umut Nayir, sarı kart gördü. Umut Nayir, bu sarı kartla birlikte gelecek hafta cezalı duruma düştü.

Konyaspor, ligde gelecek hafta sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Umut Nayir, sarı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.


Etiketler: #umut nayir #beşiktaş #konyaspor

İlgili Haberler

Beşiktaş'ta 9.6 milyarlık dev operasyon!

Beşiktaş'ta 9.6 milyarlık dev operasyon!
Scout ağı genişliyor... Beşiktaş'tan Eduard Graf'ın ekibine 2 takviye!

Scout ağı genişliyor... Beşiktaş'tan Eduard Graf'ın ekibine 2 takviye!
Galatasaray Daikin, derbide Beşiktaş'a set vermedi!

Galatasaray Daikin, derbide Beşiktaş'a set vermedi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler