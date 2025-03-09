Beşiktaş maçı öncesi Konyaspor'a Umut Nayir'den kötü haber!
Süper Lig ekibi Konyaspor'da sarı kart gören Umut Nayir, gelecek hafta oynayacakları Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig'de Eyüpspor ile Konyaspor arasında oynanan maçın bitiş düdüğü sonrası futbolcular arasında gerginlik yaşandı.
Eyüpspor'dan Robin Yalçın, yaşanan tartışma sonrası kırmızı kart gördü. Konyaspor'da ise Umut Nayir, sarı kart gördü. Umut Nayir, bu sarı kartla birlikte gelecek hafta cezalı duruma düştü.
Konyaspor, ligde gelecek hafta sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Umut Nayir, sarı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
Etiketler: #umut nayir #beşiktaş #konyaspor
Spor Haberleri
- 2-0'dan geri döndü: Kendi evinde puanı kurtardı!
- Adana Demirspor'u bekleyen büyük tehlike!
- Atletico Madrid 30 maç sonra bir ilki yaşadı!
- Tuncay Şanlı'dan müthiş başlangıç!
- Fenerbahçe serisini 15 maça çıkardı!
- Fatih Karagümrük deplasmanda kazandı!
- 5 gollü maçta kazanan Samsunspor!
- Beşiktaş maçı öncesi Konyaspor'a kötü haber!
- Eyüpspor'un 4 maçlık hasreti sona erdi!
- Cezalı kadın antrenörden ilginç yöntem
En Çok Okunan Haberler
-
- Ümit Dikbayır'dan açıklama geldi
- CHP'li Meclis Başkanvekili Kurtuluş'a gözaltı kararı
- Kim bu milyarlarca liralık çarkı döndürenler?
- Bahçeli, ateşkes açıklamasını değerlendirdi
- Yeni Şafak yazarından Alevilere nefret söylemi!
- Meral Akşener sessizliğini bozdu
- 'Saraya değil, mücadeleye adayım'
- Alevilerin 'Suriye' eylemine polis ablukası!
- Savcılık oğlunun ifadelerini çelişkili buldu
- 'Türkiye'de bir kadın düşmanı varsa...'