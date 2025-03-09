Scout ağı genişliyor... Beşiktaş'tan Eduard Graf'ın ekibine 2 takviye!

Beşiktaş Scout Şefi Eduard Graf'ın, Borussia Dortmund'da kendisi ile çalışmış iki ismi daha kadrosuna katabileceği iddia edildi.

Scout ağı genişliyor... Beşiktaş'tan Eduard Graf'ın ekibine 2 takviye!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.03.2025 - 09:09

Beşiktaş'ta teknik ekibe önemli takviyeler yapılmaya devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, sezon başında scout şefi olarak göreve getirilen Eduard Graf'ın ekibini güçlendirme kararı aldı.

BORUSSIA DORTMUND'DAN İKİ İSİM DAHA

Mustafa Korkusuz'un haberine göre; Beşiktaş, daha önce Borussia Dortmund'da Graf ile birlikte çalışmış iki ismi daha kadrosuna katıyor. 

Bu isimler önümüzdeki günlerde resmi olarak göreve başlayacak. 


Etiketler: #Eduard Graf #beşiktaş #Borussia Dortmund

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