Scout ağı genişliyor... Beşiktaş'tan Eduard Graf'ın ekibine 2 takviye!

Yayınlanma: 09.03.2025 - 09:09

Güncelleme: 09.03.2025 - 09:28

Beşiktaş'ta teknik ekibe önemli takviyeler yapılmaya devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, sezon başında scout şefi olarak göreve getirilen Eduard Graf'ın ekibini güçlendirme kararı aldı.

BORUSSIA DORTMUND'DAN İKİ İSİM DAHA

Mustafa Korkusuz'un haberine göre; Beşiktaş, daha önce Borussia Dortmund'da Graf ile birlikte çalışmış iki ismi daha kadrosuna katıyor.

Bu isimler önümüzdeki günlerde resmi olarak göreve başlayacak.