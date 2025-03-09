Scout ağı genişliyor... Beşiktaş'tan Eduard Graf'ın ekibine 2 takviye!
Beşiktaş Scout Şefi Eduard Graf'ın, Borussia Dortmund'da kendisi ile çalışmış iki ismi daha kadrosuna katabileceği iddia edildi.
Beşiktaş'ta teknik ekibe önemli takviyeler yapılmaya devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, sezon başında scout şefi olarak göreve getirilen Eduard Graf'ın ekibini güçlendirme kararı aldı.
BORUSSIA DORTMUND'DAN İKİ İSİM DAHA
Mustafa Korkusuz'un haberine göre; Beşiktaş, daha önce Borussia Dortmund'da Graf ile birlikte çalışmış iki ismi daha kadrosuna katıyor.
Bu isimler önümüzdeki günlerde resmi olarak göreve başlayacak.
Etiketler: #Eduard Graf #beşiktaş #Borussia Dortmund
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